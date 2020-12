Güvercinlerin ağabeyi kısıtlama günlerinde kuşları unutmadı

-Turistlerden görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Kısıtlama gününde Taksim Meydanı’nda kuşlara yem veren Ramazan Okay, turistlerin ilgi odağı oldu İSTANBUL



- Güvercin yemi satarak geçimini sağlayan Ramazan Okay, sokağa çıkma kısıtlamasında da kuşlarını unutmadı. Kısıtlamadan muaf tutulan Okay, boş kalan meydanda güvercinlerini besledi.Güvercin yemi satarak geçimini sağlayan Ramazan Okay, sokağa çıkma kısıtlamasında da kuşlarını unutmadı. Kısıtlamadan muaf tutulan Okay, Taksim Meydanı’nda bulunan turistler ve çocuklarla beraber güvercinlere yem verdi.Pek çok turistin ilgi odağı olan Okay, salgının başladığı ilk günden beri, ilçe ilçe ve meydan meydan dolaşarak gönüllü olarak güvercinleri beslediklerini kaydetti.

Güvercinlerin abisi olduğunu kaydeden Okay, “Güvercinlerin zor günlerinde de yanında olmaya gayret ediyorum. Onlar benim zor günümde, hayatımın dönüm noktasında yer aldılar. Ben de onların bu zor günlerinde yanında olmaya gayret ediyorum. Eminönü’nden başlayarak, ilçe ilçe dolaşarak Taksim Meydanı’na geldik. Buradaki güvercinleri de besleyip, hem yerli hem de yabancı turistlerle karşılaşarak hatıra fotoğrafı çekiyoruz. Onlara geçmişteki gibi Selçuklu’nun, Osmanlı’nın bize bırakmış olduğu gibi hayvan sevgisini Taksim’in göbeğinde uygulamalı olarak gösterdik. Lütfen sokak hayvanlarını sevin, hayvanlara bir kap su bir kap mama bırakın. Sadece bugün için değil yarın için, gelecek için örnek teşkil etmesi için mücadele ediyoruz” dedi.





