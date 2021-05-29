Güvercin alışverişinde arkadaşını silahla vuran ve olaya karışan 5 kişi adliyeye sevk edildi

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( BURSA ) BURSA



- Bursa’da güvercin alışverişi yaparken, çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi ağır yaralanırken, sağlık ekiplerinin müdahalesi anbean kameralara yansıdı. Şüpheliler ise yaklaşık iki saat sonra yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Küçükiğridere, Şaban Ö., ve Seçkin Ç., güvercin alışverişi yapmak için Çavuşoğlu sokak üzerinde buluştu. Fiyat konusunda anlaşamayan iki grup argo kelimeler kullanarak, sözlü tartışmaya sebep oldu. Tartışmanın büyümesi ile arbede yaşandı. Arbede sırasında Seçkin Ç., yanında bulundurduğu silah ile güvercin sahibi Uğur Küçükiğridere’ye ateş etti. Uğur Küçükiğridere kanlar içinde yere yığılırken, sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan Küçükiğridere’ye ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin müdahalesi anbean kameralara yansıdı. Müdahalenin ardından ağır yaralanan Küçükiğridere Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralanın durumu ciddiyetini korurken, şüpheli Seçkin Ç., ve Şaban Ö., olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.Şüpheliler kıskıvrak yakalandıKaçan şüpheliler yaklaşık iki saat sonra saklandıkları evde bulunarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ç., Ş.Ö., H.Y., F.K. ve C.İ. adliyeye sevk edildi.

