- Gürpınar’dan Almanya’ya giyim ihracatı

--Başkan Tanış'ın fabrikayı gezmesi

--Çalışanlardan görüntüler

--Başkan Tanış'ın açıklaması

--Röportajlar

--Diğer detaylar



( VAN )- Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış:- “Hayaldi gerçek oldu” VAN



- Van’ın Gürpınar Belediyesi tarafından oluşturulan tekstil fabrikasında üretilen ürünler Almanya’ya ihraç ediliyor. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış; 2019, 2020 ve 2021 yılının ilk altı ayında yapılan çalışmalarla ilgili kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Norduz Sofrasında gazetecilerle bir araya gelen Başkan Tanış, seçim sürecinde vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirdiklerini belirterek, çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. 2014 yılında Hoşap’ın kentsel dönüşümü diye bir projesinin olduğunu belirten Tanış, “Hoşap tarihiyle, kültürüyle son Osmanlı beldesidir. 700 yıllık geçmişi olan bir beldedir. Ancak oradaki metruk yapılar ve eski barakalar; hem tarihin ve kültürün atmosferini bozmuş hem de artık içerisinde sağlıklı ticaretin yapılamayacağı hale gelmiş. Bu anlamda biz bu dönüşüme başladık. Geçen seferki buluşmamızda yapacağız, edeceğiz diyorduk ama şimdi yaptık diyoruz. Birinci etabı başladı ve binalarımız yükseliyor. Şu anda 27 dükkan ve 18 lojmanın temeli atıldı. Hızlı bir proje daha yapıyoruz. İnşallah ikinci etabını da bu yıl hayata geçireceğiz. Üçüncü etabı ile ilgili de resmi kurumların kendi aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı bekliyoruz. İnşallah bitirirsek bunu da bu sene devreye alacağız. Çünkü kaynağımız var” dedi.

İlçede istihdam oluşturmanın en büyük hayali olduğunu ve bunu seçim sürecinde dile getirdiğini aktaran Tanış, “2019 seçimlerinde ‘Bin gencimizi istihdamla buluşturacağız’ diye verilmiş bir sözümüz vardı. Hatta bu hedefi 1071 olarak değiştirmiştik. Birinci aşamasını şu an yaşıyoruz. Yaklaşık 210 kardeşimiz burada işe başlamış ve yılsonuna kadar inşallah 500’ü tamamlayacağız. Ama hedefimiz bu fabrikada 600 kişinin istihdamını sağlamaktır” ifadelerine yer verdi. Fabrikanın belediyeye maliyetinin 15 milyon TL olduğuna dikkat çeken Tanış, “İş insanımız şu ana kadar 11 milyon TL tutarında makine yatırımı yapmış ve kendisinden aldığımız bilgilerle bu rakam 16 milyon TL’yi bulacak. Yani bu 30 milyonluk bir yatırımdır. Bizim açımızdan burada hedeflenen, insanları evlerine ekmek götürecek seviyeye getirmek, insanları suça bulaşmada alıkoymaktır. Bizim amacımız buydu. Allah’a şükür çok gururluyuz. Gençlerin gözünden de bu anlamlı ifadeyi alabiliyoruz. İnşallah bunların devamı da gelecek. Gürpınar’da istihdamın yapılabileceği izlenimi verdikten sonra birçok iş insanının burada yatırım yapacağına olan inancımız tamdır. Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı. Fabrikada üretilen ürünlerin yaklaşık 20 ülkeyle bağlantısının yapıldığına vurgu yapan Başkan Tanış, “Şu an ağırlıklı olarak Almanya ve İtalya’ya ihracat yapılıyor. Almanya’da çalıştıkları firmanın sahipleriyle görüştük. 3 bin mağazaya Gürpınar’dan ürün dağılacak. Yani bundan daha fazla bizi mutlu edecek bir şey yoktur. İnşallah bu hedefi genişleteceğiz. Önümüzdeki hafta Hollanda’dan misafirlerimiz var. Onlarda bir bağlantı için geliyorlar. Burayı genişleteceğiz” diye konuştu.

Moda X Moda Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Vadullah Çiçek ise fabrikada 210 kişinin çalıştığını dile getirerek, bu sayının mart ayına kadar 600’e ulaşacağını söyledi.



Çiçek, “İkinci etap yatırımımız olacak, bu yatırım kapsamında da sayımızı bine çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda Almanya ile çalışıyoruz. Fakat Avrupa’da birçok ülke ile çalışıyoruz. Almanya, Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya, aynı zamanda yurt içinde de önemli üç firmayla da çalışıyoruz” dedi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın daveti üzerine ilçeye geldiklerini ve burada fabrika kurduklarını aktaran Çiçek, “Amacımız hem ticaretimizi sağlamak hem de gençlerimize istihdam konusunda yardımcı olmak, onları kötü alışkanlıklardan alıkoymaktır. İnşallah fabrika tamamen inşa edildikten sonra burada yaşam alanlarıyla büyük bir aile olacağız” diye konuştu.

Fabrikada çalışan gençler ise böyle bir imkanın ilçede kendilerine tanınmasının çok önemli olduğunu dile getirerek, “Yıllarca ailelerimizden uzak gurbet ellerde çalışıyorduk. Şimdi ise kendi memleketimizde çalışıyoruz. Bizim için çok iyi oldu” şeklinde konuştular. (ATL-MSA-Y)