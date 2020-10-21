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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Gürcistan'daki rehine krizi sürüyor, saldırgan 2 rehineyi serbest bıraktı

- Gürcistan'daki rehine krizi sürüyor, saldırgan 2 rehineyi serbest bıraktı

serbest bırakılan iki rehine

Silahlı Saldırgan Rehine Krizi Güvenlik Güçleri Banka Şubesi Irak 

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( TİFLİS ) TİFLİS

- Gürcistan'ın Zugdidi kentinde Bank of Georgia'nın şubesine baskın gerçekleştirerek çok sayıda kişiyi rehin alan silahlı saldırgan, yapılan görüşmelerin ardından 2 rehineyi serbest bıraktı. Gürcistan'ın Zugdidi kentinde silahlı bir saldırgan, Bank of Georgia'nın bir şubesine girerek çalışanlar ve müşterilerin de aralarında olduğu en az 20 kişiyi rehin almış, rehine krizinin ardından banka şubesinin çevresi güvenlik güçlerince sarılmıştı. Bir süre sonra bazı rehineler bankanın üst katından kaçarak kurtulmayı başarırken, silahlı şahıs taleplerini duyurmuştu. Yetkililer saldırganla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 2 rehinenin serbest bırakıldığını açıkladı.
Rehinelerin serbest bırakıldığı anlar Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Borchvadze yaptığı açıklamada, diğer rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelerin devam ettiğini aktardı. Şu an bankada 16 rehinenin bulunduğu belirtiliyor.
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