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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Gürcistan'da tuz çuvallarına gizlenen uyuşturucu haplar ele geçirildi - İran vatandaşı gözaltına alındı

- Gürcistan'da tuz çuvallarına gizlenen uyuşturucu haplar ele geçirildi - İran vatandaşı gözaltına alındı

Arama yapılması

Uyuşturucu Güvenlik Güçleri Gizli Kamera Hapis Cezası Ömür Boyu Hapis 

-Tuz çuvallarında ele geçirilen uyuşturucu
-Polislerden detay

( TİFLİS ) - Gürcistan'da tuz çuvallarına gizlenen uyuşturucu haplar ele geçirildi- İran vatandaşı gözaltına alındı TİFLİS

- Gürcistan'a tuz çuvalları içinde çok miktarda uyuşturucu getiren İran vatandaşı gözaltına alındı. Gürcistan’da güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda, tuz çuvalları içerisine yerleştirilmiş çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1987 doğumlu İran vatandaşı M.D.’nin Gürcistan’a uyuşturucu sokmak, bulundurmak ve yasa dışı ithalat yapmak gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Açıklamada, "Soruşturmada 1987 doğumlu, Tiflis'te yaşayan bir İran vatandaşının uyuşturucu sattığı belirlendi. Müşteri kılığına giren polis, gizli kamera ve ses kaydı yaparak şahsın üzerinde 195 metadon hapı ele geçirdi. Aynı şahsın ayrıca Gürcistan'a büyük miktarlarda metadon hapı ithal etmeyi planladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında aram yapılan tırda tuz dolu çuvallarına saklanan büyük miktarda bin 171 metadon hapı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
İranlı şüpheli hakkında 8 ila 20 yıl hapis ya da ömür boyu hapis cezası istenmesi bekleniyor.
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