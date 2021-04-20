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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Güpegündüz ağacı yakıp kaçtı...Alev topuna dönen ağaç, süs havuzundan çöp kovası ile su alınarak söndürüldü

Güpegündüz ağacı yakıp kaçtı...Alev topuna dönen ağaç, süs havuzundan çöp kovası ile su alınarak söndürüldü

Ağacın yanma görüntüsü (cep telefonu)

Sigara Paketi Cep Telefonu Zabıta Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Yangında etrafın duman kaplamasının uzaktan görüntüsü
-Yangının söndürme çalışması
-İtfaiyenin müdahalesi
-Görgü tanıklarının olayı anlatması
-Çevreden detay
-Genel görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da ladin ağacını yakıp kaçan şahıs, çevrede panik havası oluşturdu. Alev topuna dönen ağaç, süs havuzundan çöp kovası ile su alınarak söndürüldü.Olay, İlkadım ilçesinde yer alan Valilik binası ile tramvay istasyonu arasında yeşil alanda saat 17.20'de meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre orta yaşlardaki bir şahıs, elindeki sigara paketini ateşe vererek, süs ladin ağacının dalları arasına attı. Kısa sürede tutuşan ladin, alev topuna dönüştü. Çevreyi duman sarmasının ardından ağacı ateşe veren şahıs koşarak olay yerinden uzaklaştı.Ağacın yandığını gören yabancı uyruklu bir vatandaş, çevredeki çöp kovasıyla yangına müdahale etti. Yanan ağacın yanında bulunan süs havuzundan çöp kovasına su dolduran Saif Hasan (31) alev topuna dönen ağacı söndürdü. Dumanı gören vatandaşlar olay yerine koşarken, polis ve zabıta ekipleri çevreyi emniyete aldı. Olay yerine kısa bir sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de yanan ağaçta soğutma çalışması yaptı.Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, ağacı yakıp kaçan şahsın eşkalini alıp, çevrede inceleme başlattı.
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