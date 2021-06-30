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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Güney Afrika’da Covid-19 ölümleri 60 bini geçti

- Güney Afrika’da Covid-19 ölümleri 60 bini geçti

Yerleşim yerlerinin çeşitli görüntüleri

Hastane Sayılar Üçüncü Dalga Alabalık Aşı 

-Kliniğin ve sıra bekleyen hastaların çeşitli görüntüleri
-Güney Afrika Tıp Birliği Başkanı Angelique Coetzee’nin konuşması

( JOHANNESBURG ) JOHANNESBURG

- Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini geçti. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının üçüncü dalgası ile mücadele eden Afrika ülkelerinde vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Korona virüs vakaları ve virüse bağlı ölümler açısından pandemiden en çok etkilenen Afrika ülkesi olan Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini geçti. Son 24 saatte 226 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi ile Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 264’e ulaştığı belirtildi. Son 24 saatte 13 bin 347 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı da 1 milyon 954 bin 466’ya yükseldi. Ülkede vaka ve can kaybı sayılarında yaşanana artışın Delta mutasyonunun hızla yayılmasından kaynaklandığı düşünülürken, özellikle hijyen ve sıhhi temizlik standartlarının düşük olduğu aşırı kalabalık ve resmi olmayan yerleşim yerlerinde vakaların ani artışına karşı önlemler alınıyor. Güney Afrika Tıp Birliği Başkanı Angelique Coetzee konuya dair yaptığı açıklamada, "Maalesef diyelim ki resmi olmayan yerleşimlerden birinde bir salgın varsa, oradaki insanların ciddi şekilde hastalanma riski daha da artacak. Bunlar aynı zamanda bizim de farkında olduğumuz ve hastaneye yatırılmak zorunda kalmalarından korktuğumuz insanlar. Üstelik mevcut sistemin çok fazla sayıdaki ağır hastayı tedavi edebileceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
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