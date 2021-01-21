Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur’da 29 bin paket kaçak sigara ve yüzlerce cep telefonu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur’da 29 bin paket kaçak sigara ve yüzlerce cep telefonu ele geçirildi

Ele geçirilen malzeme

( ANKARA ) ANKARA

Sigara Kaçakçılığı Gizli Bölme Dedektör Köpek Cep Telefonu Kaçak Sigara 


- Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısında gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, araçların gizli bölmelerine birer düzenek yardımıyla yerleştirilen toplam 29 bin paket kaçak sigara ve 253 adet cep telefonu ele geçirildi. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yürütülen sigara kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen ilk operasyonda analiz neticesinde riskli görülen bir tır mercek altına alındı. Öncelikle x-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Tırın şüpheli bölümlerine dedektör köpeklerinin de tepki vermesi üzerine bu bölümler açıldı. Açılan bölümlere yerleştirilen halatlar yardımıyla bir düzenek kurulduğu ve kaçak sigaraların gizlendiği anlaşıldı. Halatların çekilmesi sonucunda gizli bölmelerden on binlerce paket kaçak sigara çıkarıldı. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonda da benzer bir yöntemin cep telefonu kaçakçılarınca kullanıldığı saptandı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin isabetli analizi sonrasında kaçak cep telefonlarını gizli bölmesinde bulunduran araç tespit edildi. X-ray taraması sonrasında araçta bulunan cep telefonlarının yeri belirlendi. Bu bölgeler açıldığında şeritler halinde birbirine bağlanarak gizlenen piyasa değeri yaklaşık 820 bin lira olan toplam 253 adet cep telefonu ele geçirildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı