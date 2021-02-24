- Gümrük Muhafaza ekipleri 3 kilo 380 gramlık sıvı kokaine geçit vermedi



- Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanında yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde3 kilo 380 gram sıvı kokain ele geçirdi. Gümrük Muhafaza ekipleri, yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde alkollü içki görünümü verilmiş şişelere narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine şişelerden numune aldı. İncelemeler sonucunda toplam 3 kilo 380 gram ağırlığında sıvı kokain ele geçirildi. Yapılan detaylı çalışmada kaçakçıların şişelerin içerisine yerleştirdikleri bir düzenek ile bir miktar içkiyi şişe ağızlarında tutukları, bu düzeneğin altında ise farklı bir sıvının da kokain olduğu anlaşıldı. (MC-



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