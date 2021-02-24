Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Gümrük Muhafaza ekipleri 3 kilo 380 gramlık sıvı kokaine geçit vermedi

- Gümrük Muhafaza ekipleri 3 kilo 380 gramlık sıvı kokaine geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan video

( ANKARA ) ANKARA

Alkollü İçki Kaçak Köpek Narkotik Narkotik Köpek 


- Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanında yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde3 kilo 380 gram sıvı kokain ele geçirdi. Gümrük Muhafaza ekipleri, yabancı uyruklu bir yolcunun valizlerinde alkollü içki görünümü verilmiş şişelere narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine şişelerden numune aldı. İncelemeler sonucunda toplam 3 kilo 380 gram ağırlığında sıvı kokain ele geçirildi. Yapılan detaylı çalışmada kaçakçıların şişelerin içerisine yerleştirdikleri bir düzenek ile bir miktar içkiyi şişe ağızlarında tutukları, bu düzeneğin altında ise farklı bir sıvının da kokain olduğu anlaşıldı. (MC-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı