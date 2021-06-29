Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok: 5 ayda 45 milyon TL'lik kaçak eşya yakalandı

Gümrük kapılarında kaçakçılığa geçit yok: 5 ayda 45 milyon TL'lik kaçak eşya yakalandı

Sınır Kapılarından görüntüler

Kaçak Eşya Kaçak Lyon Akalan Çakal 

-Genel ve detaylar
-Sınır kapılarından görüntüler
-Yakalamalardan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 5 ayında 113 ayrı olayda 45 milyon 75 bin 975 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarında 2021 yılının ilk 5 ayında yapılan aramalarda çok miktarda kaçak eşya ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kapılarında meydana gelen 113 ayrı olayda 45 milyon 75 bin 975 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Gaziantep GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Suriye’ye açılan Kilis Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep Karkamış, Şanlıurfa Akçakale, Ceylanpınar ile bölge müdürlüğüne bağlı birimler tarafından ilk 5 ayda önemli çalışmalar sonucu 5 ayında 113 ayrı olayda 45 milyon 75 bin 975 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Ocak ayında, 26 yakalamada, 4 milyon 994 bin 704 TL değerinde kaçak eşya, Şubat ayında yapılan çalışmalarda 19 yakalamada, 4 milyon 965 bin 696 TL değerinde kaçak eşya, Mart ayında ise 37 yakalamada 30 milyon 563 bin 529 TL değerinde kaçak gümrük kaçağı eşya, Nisan ayında 17 yakalama 2 milyon 397 bin 637 değerinde TL kaçak eşya, Mayıs ayında ise Mayıs 14 yakalama 2 milyon 154 bin 409 TL değerinde kaçak eşya olmak üzere 5 ayında 113 ayrı olayda 45 milyon 75 bin 975 TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. (MAD-LO-Y)
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Şimdi Çok Farklı GörünüyorlarŞimdi Çok Farklı Görünüyorlar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement