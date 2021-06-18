Guatr ameliyatlarında sinir monitörizasyonu ile ses kısıklığı riskine çözüm

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( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Cerrahi doktorlarından Op. Dr. Sami Cebelli, genellikle 40'lı yaşlardaki kadınlarda görülen guatr hastalığında sinir monitörizasyonu yöntemi ile ses tellerinin korunduğunu belirterek, “Hastaların en çok korktuğu en tehlikeli komplikasyonlar uyuşma ve ses kısıklığı” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi başarılı Genel Cerrahi doktorlarından Op. Dr. Sami Cebelli, guatr hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hastalığın genellikle 40 yaş civarı kadınlarda görüldüğünü ve ameliyat olacak hastaların en çok ellerinde uyuşma ve ses kısıklığı olma ihtimalinden korktuğunu belirten Op. Dr. Cebelli, “Guatr hastalığı genelde 40 yaş civarı kadınlarda daha sık görülen bir hastalık. Tiroid bezi nefes borumuzun hemen üstünde kelebek şeklinde olan bir organımız, tiroid hormonu salgılar. Tiroid hormonları bizim günlük aktivitelerimizi düzenleyen önemli hormonlardır. Guatr hastası polikliniğimize geldiğinde elle muayene, arkasından ultrason ve tiroid sintigrafisi yöntemleriyle tanıyı koyuyoruz. Tiroid ultrasonu ve tiroid sintigrafisinde ortaya çıkan nodüllerin özelliklerine bağlı olarak ameliyata karar veriyoruz” dedi.

“Sinir monitörizasyonu ile hastaların ses tellerini koruyoruz” Özel kalem yardımıyla ses kısıklığı riskinin en az seviyeye indirildiğini ifade eden Op. Dr. Sami Cebelli, “Guatr ameliyatındaki en büyük risk ellerde, yüzde, parmaklarda uyuşma ve ses kısıklığıdır. Hastaların en çok korktuğu ve en tehlikeli komplikasyonlar bunlardır. Bu komplikasyonların olmasını engelleyecek ve ses kısıklığı gibi risklerin en aza indirilmesini sağlayacak özel olarak ses telleri için hazırlanmış ses teli monitörizasyonu sistemi mevcuttur. Bu sistem içinde mevcut olan kalemle ses telinin üzerine dokunduğumuzda sesli ve görüntülü uyarı alırız. Bu şekilde tiroid sinirinin sağlam olduğunu teyit eder ve onu koruyarak hastalıklı tiroid dokusunu çıkarırız. Bu şekilde de hastaların ses telleri korunmuş olur ve hastalarımız da en çok korkulan ses kısıklığından korunmuş olurlar” ifadelerini kullandı.

