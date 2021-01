-araçlara binmesı

( ANTALYA ) Görev şehidi babasının hikayeleriyle büyüdü, "Ben de yaparım" dedi.

..Zorlu eğitimleri aşan 6 kadın itfaiyeci göreve hazır ANTALYA



- Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine yeni katılan 6 kadın itfaiyeci görevine başladı.

‘Erkek mesleği' diyenlere inat itfaiyeci olan 6 kadın zorlu bir oryantasyon eğitimi alıyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirip, kimi de itfaiye şehidi babasının yolundan giden kadın itfaiyecilerin tek amacı hayat kurtarmak ve kadınların her mesleği yapabileceğini kanıtlamak. Şehit babasının mesleğini tercih ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda itfaiye eri olarak göreve başlayan Nurhan Erol, “Babam itfaiye şehidi. Onun meslek hikayeleriyle büyüdüm, o nedenle de baba mesleğini tercih ettim. Güçlü olduğumuza inanıyoruz. Erkek meslektaşlarımızla birlikte omuz omuza mücadele verip Antalyalılara hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.

Antalya merkezde ve ilçelerde gece gündüz hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkalığı, İtfaiyecilik Bölümü ve Sivil Savunma Meslek Yüksek Okullarından mezun olan 100 itfaiye eri görevine başladı.

Zorlu sınavlar ve mülakattan başarıyla çıkan 6 kadın itfaiyeci de erkek meslektaşlarıyla birlikte oryantasyon eğitimi alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ndeki kadın itfaiyeci sayısı yeni erlerin katılmasıyla 21’e yükseldi.“Zorlu eğitim süreci”Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu’nda mesailerine başlayan kadın itfaiyeciler; teknik itfaiye eğitimi, ekipman kullanımı, yangın ve kurtarma eğitimi, hortum toplama, ilk yardım, araç ve teçhizat kullanımı gibi genel itfaiyecilik faaliyetleri konusunda eğitimler alarak görevlerine hazırlık yapıyor. Eğitimleri sırasında gösterdikleri başarıyla göz dolduran kadın itfaiyeciler, kadınların her mesleği yapabileceğini kanıtlıyor.“Çocukluk hayalim gerçek oldu”İnsan hayatını kurtarmanın kutsal bir meslek olduğunu ifade eden 22 yaşındaki Betül Erdal “Çocukluğumdan beri insanların ve hayvanların hayatına dokunmak ve onlara yardım eli uzatmak istemiştim. Bu mesleği seçmemde ve ilerlememde en büyük sebep bu oldu. Herkesin kaçtığı yere siz giriyorsunuz, siz müdahalede bulunuyorsunuz. Sınavlar sonucunda hayallerim gerçek oldu ve Antalya İtfaiyesi’nde çalışmaya başladım” dedi.

Kadından itfaiyeci olur mu hiç, hortum taşımak kolay mı’ tarzında çok söylem duyduklarını ama mesleğin güçlüklerinin üstesinden gelebileceklerini ifade eden 23 yaşındaki Seda Özyurt, “Üniversitede itfaiyecilik bölümü mezunuyum, çocukluğumdan beri de hayalim insanların hayatını kurtarmak. İki haftadır burada erkek meslektaşlarımızla bire bir aynı eğitimleri alıyoruz. Canımızı feda edercesine bu eğitimleri yapıyoruz. Başta bizlere bu mesleği yapamazsınız, hortumları kaldıramazsınız diyenler çok oldu. Ama biz hiçbirini dinlemedik” diye konuştu.

“Hortumu bile taşıyamazsın”Seher Özdemir meslek seçimlerindeki ön yargıdan yakındı. Merve Nurtoy da “Büyüklerimizden, arkadaşlarımızdan hatta hem cinslerimiz bile çok tepki gösterdi. Erkek işi yapamazsın, yangına gitmek kolay mı o hortumu taşımak kolay mı, oturun eviniz de diye. Ama biz oturmadık kadının her işi yapabileceğini göstermek için çalıştık ve buradayız” ifadelerini kullandı.



