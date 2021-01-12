Gölet tamamen kurudu, ‘doğayı hor kullanıyoruz’ diyerek isyan etti: “Doğa intikam alıyor”

-Ahmet Doğan, röp.

-Kuruyan kuyudan detaylar

-Detay görüntüler



( KIRIKKALE - DRONE)- Tarım sulamasında kullanılan gölet ve kuyular tamamen kurudu- Bir zamanlar yüzdüğü alanda şimdi yürüdü KIRIKKALE



- Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Kavaközü göleti tamamen kurudu. “Doğayı hor kullanıyoruz” diyerek isyan eden çiftçi Ahmet Doğan, “Biz doğaya kötülük yaptık. En sonunda rahmet olmadı, yağmur olmadı, kurak gitti. Nedir bu? Doğa bizden intikam alıyor” dedi.

Kırıkkale’de yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle Keskin ilçesindeki Kavaközü göleti tamamen kurdu. Tarım arazilerinin sulamasında kullanılan 100 dönümlük göletin kuruduğunu anlatan çiftçi Ahmet Doğan, “Geçen sene kurumaya başladı, bu sene tamamen kurudu. Buranın arazilerini sulardık. Burada pancar, fasulye, çekirdek ekilirdi. Yağlık çekirdek çerezlik çekirdek ekilirdi. Sulu mahsullerin hepsi sulanıyordu. Bitmiyordu su ne kadar sularsan sula hiç bitme işi yoktu. Ama birkaç sene içerisinde göletimiz de kurudu” dedi.

“Kuyularımızda kurudu” Önceden göletin 4-5 metre derinliği olduğunu ifade eden Doğan, “Burası 100 dönümlük arazi. Burası doluydu kenarına gelirdik su motorlarımızı atardık sulardık. Hayvanlarımız gelirdi Burada suyunu içerlerde koyunlarımız, keçilerimiz, sığırlarımız, ineklerimiz, burada mandalarımız gelirler suyunu içerlerdi. Su işi buradan biterdi. Her taraf suydu gerçekten. Ama burada su olayı bitmiş durumda. Su kuyularımız kurudu dipleri gözüküyor. 1,5 metre genişliğinde 6-7 metre derinliğinde su kuyularımız kurudu” ifadesini kullandı. “Doğa bizden intikam alıyor” Doğan, “Doğayı hor kullanıyoruz. Hor kullandık mı böyle oluyor. Çünkü o kadar parfümler o kadar sanayi atıkları bu zamana kadar diyorlardı biz bilmiyorduk da diyorlardı. Akşama kadar televizyonlarda dinliyoruz. Düzgün kullanın doğayı diye. Doğa gerçekten bizden intikam alıyor. Doğa intikam alıyor. Çünkü biz doğaya kötülük yaptık en sonunda rahmet olmadı, yağmur olmadı, kurak gitti. Nedir bu? İntikamdır. Ama bizim kendimizi düzeltmemiz lazım. Çekidüzen vermemiz lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Her taraf kurudu ağlanacak bir halimiz var. Allah yardım etsin yapacak bir şey yok” diye konuştu.

(HA-KA



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