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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi

Göçükte hayatını kaybeden madenci gözyaşlarıyla toprağa verildi

cenaze namazı kılınması

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Maden Ocağı Helal 

-tabutun taşınması
-cami
--Arşiv
-ölen madencinin fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte ölen 45 yaşıntaki Salif Zıvalı gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde ruhsatsız olarak açılan maden ocağında dün akşamüzeri göçük meydana geldi. Göçükte 45 yaşındaki madenci Salif Zıvalı göçük altında kaldı. Zıvalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi hastane morgundan alınan işçi helallik alınmak üzere evinin önüne getirildi.
Cenaze, yapılan duaların ardından mahalledeki camiye getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İşçinin bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
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