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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Göçük altındaki madenciyi kurtarma çalışmalarına devam ediliyor

Göçük altındaki madenciyi kurtarma çalışmalarına devam ediliyor

Maden bölgesinde çalışma detayları

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Jandarma Maden Ocağı Akkale Gesi 


- Çanakkale’nin Yenice ilçesinde göçüğün yaşandığı maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 3. Günde de devam ediyor Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 3 gün önce göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmasına aralıksız devam ediliyor. Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyünde kurşun madeni çıkarılan ocaktaki arama kurtarma çalışması devam ediyor. İşçi Gazi Baytimur'a ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bölgede jandarma, AFAD ve UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de görev yapıyor. (EME-MŞ)
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