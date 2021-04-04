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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan kuvvetlerine, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının müdahalesi havadan görüntülendi

Göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan kuvvetlerine, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının müdahalesi havadan görüntülendi

Düzensiz göçmenleri Türk karasularına itmeye çalışan Yunan sahil güvenlik botuna Türk sahil güvenlik unsurlarının müdahalesi

( ANKARA ) - Düzensiz göçmenlere Sahil Güvenlik Komutanlığı yardım eli uzattı ANKARA

Can Güvenliği Nani Sahil Güvenlik 


- Türk Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçmenleri geri itmeye çalışan Yunan unsurlarına müdahalesi havadan görüntülendi. Yunan sahil güvenlik botlarının, düzensiz göçmenleri Türk kara sularına geri itmeye çalışmasına Türk sahil güvenlik unsurları müdahale etti. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının , Yunan unsurlarına karşı müdahalesi ve düzensiz göçmenlere yardım eli uzatması İnsansız Hava Aracı

tarafından görüntülendi. Yunanistan’a ait deniz unsurların aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmen grubuna tehlikeli şekilde yanaşması ve can güvenliğini hiçe sayarak manevralar ile Türk kara sularına düzensiz göçmen grubunu itmesi anbean görüntülere yansıdı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botun gelmesi sonucu ise Yunan unsurları bölgeden uzaklaşırken, düzensiz göçmenler Türk unsurları tarafından kurtarıldı. (Mİ-
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