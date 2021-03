- GKRY'deki cami saldırısına KKTC'den tepkiler sürüyor - Din Görevlileri Sendikası Başkanı Çakır: '116 tane cami ve mescidimiz yerle bir edildi'

- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 25 Mart'ta bir caminin hedef alındığı ırkçıyı saldırıyı kınayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, "Rum tarafında bugüne kadar yüzlerce defa aynısı oldu. 116 tane cami ve mescidimiz okulla beraber yerle bir edildi. Bütün Müslüman mezarlıklarının tamamı tahrip edildi. Farkındaysanız bir ilmi siyasetle beraber, bir yerde denizlerde tahrik ediyorlar, bir yer de camilerimizi tahrip ediyorlar, her taraftan bizi tahrik etmeye devam ediyorlar" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan camiye yönelik 25 Mart'ta gerçekleştirilen saldırıya tepkiler sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Rum kesimindeki çirkin saldırıyla ilgili, "Biz Türk milleti olarak, Müslümanlar olarak hiçbir mabede karşı nefret beslemeyiz. Bizim bugüne kadar defalarca bir sürü zamanlarda mabetlerimiz, camilerimiz kundaklandı, yakıldı, yıkıldı ve çirkin kelimeler yazıldı. Düşüncemiz o dur ki bir din görevlisi olarak hiçbir mabede kimse el sürülmesin, kimse yazı yazmasın, kimse en ufak bir kötülük kullanmasın. Bizim derdimiz, bütün Allah'ın evi dediğimiz mabetlerin hepsine saygı ve hürmetle bakmamız gerekir" dedi.

"116 tane cami ve mescidimiz okulla beraber yerle bir edildi" Çakır, "Rum tarafında yapılan, bugüne kadar yüzlerce defa aynısı oldu. 116 tane cami ve mescidimiz okulla beraber yerle bir edildi. Bütün Müslüman mezarlıklarının tamamı tahrip edildi. Farkındaysanız bir ilmi siyasetle beraber, bir yerde denizlerde tahrik ediyorlar, bir yer de camilerimizi tahrip ediyorlar, her taraftan bizi tahrik etmeye devam ediyorlar" diyerek Müslümanların ve Türk milletinin hiçbir şekilde mabetle intikam almak düşüncesinde olmadığını belirtti.

"Bu şekilde yaparak bizleri tahrik ediyorlar ki biz de onların kiliselerine aynı çirkinliklerde saldıralım" Geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen saldırıyı kesinlikle tasvip etmediğini ve kınadığını dile getiren Çakır, "Camilere kimse elini uzatmasın, kimse kötü bir kelime yazmasın" dedi.

Saldırının siyasi boyutu olduğunu da vurgulayan Çakır, "Bunlar bu şekilde yaparak bizleri tahrik ediyorlar ki biz de onların kiliselerine veyahut dini yerlerine, ibadet yerlerine aynı çirkinliklerde saldıralım. Kesinlikte Türk milleti ve Müslümanlar olarak biz böyle bir şeyi tasvip etmeyiz, tevessül de etmeyiz" şeklinde konuştu.

Çakır, "Çünkü biz bugüne kadar onların bütün kiliselerini cami olarak kullandık ve koruduk. Onlar ise bizim mescitlerimizi ve camilerimizi yıktılar, tahrip ettiler ve çirkin yazılar yazdılar. Bir tane kilisenin duvarına bir Müslümanın bir kötü kelime yazdığını kimse söyleyemez, zaten de yoktur böyle bir şey" dedi.

"Bu konuda tedbir almalarını talep ediyorum" Güney Kıbrıs'ta önceki yıllarda yaşanılan olaylara değinen Çakır, "Baf'ta Cami-i Cedit diye ecdadımızdan kalma taş kesme bir cami vardı ve şu an olduğu yer park yeridir. Yanında da bir tane Türk hamamı vardır. Her ikisi de tahrip edilmiştir ve park yeri olarak kullanılmaktadır. Ben yetkilileri, buradaki Dışişleri Bakanımızı, Türkiye'deki Dışişleri Bakanımızı ve Türkiye'deki kamuoyunu bizim bütün mabetlerimize yapılan saldırıları kınamalarını ve bu konuda tedbir almalarını talep ediyorum. Yapılanlar çirkindir, kınıyorum" ifadelerini kullandı. Limasol'de iki gün önce gerçekleştirilen ırkçı saldırıda aşırı sağcı Rum bir grup, camiye haç çizerek “Türklere ölüm” şeklinde yazı yazmıştı. Çirkin saldırıya KKTC makamlarından ve Türkiye'den peş peşe kınama mesajları gelmişti.



