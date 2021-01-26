Girdiği evden 200 bin TL’lik ziynet eşyası çalan kadın suç makinesi yakalandı

--Adliyeden arşiv detaylar



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde girdiği evden 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan kadın, gözaltına alındı. Tutuklanan şahsın 30 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Olay, 18 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, girdiği evden 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan şahıs, kayıplara karıştı. Vatandaşın şikayeti üzerine, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, eve giren şahsın Ö.G. isimli kadının olduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ö.G. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Ö.G.’nin farklı suçlardan 30 adet suç kaydının olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. (MK-



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