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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Gine Açıklarında Nijeryalı Korsanlar Türk Gemisini Rehin Aldı - Mürettebattan En Az 1 Kişi Öldürüldü, 15 Kişi De Kaçırıldı

- Gine Açıklarında Nijeryalı Korsanlar Türk Gemisini Rehin Aldı - Mürettebattan En Az 1 Kişi Öldürüldü, 15 Kişi De Kaçırıldı

Gemi kaptanı Yaren'in ses kaydı

( CONAKRY ) - Gine açıklarında Nijeryalı korsanlar Türk gemisini rehin aldı- Mürettebattan en az 1 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırıldı CONAKRY

Rehin Bild Ses Kaydı Batın 


- Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı. Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi.
İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı.
Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.
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