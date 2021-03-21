Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid: İstanbul dünyadaki favori şehrim

- Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid: İstanbul dünyadaki favori şehrim

Mohamed Hadid’in sergiyi gezmesi

Bild Gezin Amed 

-Mohamed Hadid ile röportaj
-Genel detaylar

( İSTANBUL ) - (Özel) Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid: İstanbul dünyadaki favori şehrim- Mohamed Hadid, Refik Anadol’un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini gezdi İSTANBUL

- Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid, Refik Anadol'un “Makine Hatıraları: Uzay” sergisini gezdi. İstanbul’u çok beğendiğini belirten Hadid, “İstanbul dünyadaki favori şehrim" dedi.
Dün İstanbul’a gelen dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid’in babası emlak kralı Mohamed Hadid, şehirdeki turunu sürdürüyor. Hadid, İstanbul’un tarihi ve turistik mekanlarındaki gezintisinin ardından Beyoğlu Dolapdere’de bulunan “İstanbul Pilevneli Gallery” isimli sanat galerisine gitti. Burada yeni medya sanatçısı Refik Anadol’un "Makine Hatıraları: Uzay" sergisini gezen Mohamed Hadid, eserlerin önünde bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hadid, serginin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

“İstanbul dünyadaki favori şehrim” Refik Anadol ile birlikte sergiyi gezen Mohamed Hadid, “Sergiden çok heyecan duydum. Daha önce Londra’da farklı şehirlerde de gördüm. Fakat ilk kez burada arka planını anlayabildim. Çünkü sergiyi dizayn eden, oluşturan kişiyle birlikteyim. Bu deneyim için ona teşekkür ederim. Burada evimde bir yerde gibi hissettim. Bu kapsamlı sunum için galeriye de teşekkür ederim. İstanbul dünyadaki favori şehrim. Çünkü burada yeniyi ve eskiyi birlikte görüyorsunuz. Kültürü, yemekleri, insanları hepsi bir arada büyüleyici bir yer” ifadelerini kullandı. (YEŞ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Fotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler KarşılaşmasıFotoğraflarla Fenerbahçe - Amed Sportif Faaliyetler Karşılaşması
Fenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel FotoğraflarFenerbahçe - Amed Sportif Karşılaşmasından En Güzel Fotoğraflar
Amed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarAmed Sportif Faaliyetler-Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçından En Güzel FotoğraflarBursaspor - Amed Sportif Faaliyetler Maçından En Güzel Fotoğraflar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement