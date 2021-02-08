Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Şehit Ömer Halisdemir mezarını ziyaret etti

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- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi, dua okudu ve şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile görüştü. Bakan Kasapoğlu’nun ziyaretinde, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç ile diğer protokol üyeleri eşlik etti. (YE- )



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