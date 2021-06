Gençlik kampları coşkuyla başladı

-GENÇLERİN KAMPA GİRİŞİ

-KAMPTAN DETAY GÖRÜNTÜLER

-KAMPTAN DETAYLAR (DRONE)

-DRONE GÖRÜNTÜLERİ

-TARİHİ MEKANLARIN GEZİLMESİ

-GENÇLERİN DÜŞÜNCELERİ

-DETAY



( MANİSA -DRONE)- Türkiye’nin her yerinden gençler Manisa’da kampa katılıyor- Yeni arkadaşlıklar edinen gençler bir yandan spor yaparken bir yandan da sosyal ve kültürel etkinliklerle arkadaşlıklarını pekiştiriyor MANİSA



- Türkiye’nin dört bir yanından gelen farklı kültürlerin buluşma noktası olan yaz gençlik kampları başladı.

Yeni arkadaşlıklar edinen gençler bir yandan spor yaparken bir yandan da sosyal ve kültürel etkinliklerle arkadaşlıklarını pekiştiriyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen gençlik kamplarından biri olan Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Doğa Kampı, ilk misafirlerini ağırladı. Kampa Samsun, Sinop, Hatay ve Şanlıurfa'dan 18-22 yaş arası 120 erkek öğrenci katılıyor.Gençler doğa ile iç içeBir hafta sürecek kamp, pandemi kurallarına uygun şekilde düzenlenirken, 30 gençlik lideri tarafından hazırlanan aktiviteler, gençlere unutulmaz günler yaşatıyor. Gençler, muhteşem bir doğa güzelliği eşliğinde hem kaynaşıyor hem de eğlenerek öğreniyor. Program kapsamında Gençler Soma Maden Şehitliğini ziyaret ederek maden şehitleri için dua ederken, ardından Obasya, tarihi Sultan Camii, Muradiye Camii, Tıp Müzesi, Mevlevihane ve Şehzadeler Parkı gezme fırsatı buldu. Manisa’nın tarihini ve kültürel değerlerini de tanıma ve görme fırsatını bulan gençler, gezi esnasında bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.Kampta voleybol, basketbol, okçuluk, bisiklet, halkoyunları, el sanatları, müzik, yüzme, paintball, futbol, matrak, masatenisi, sokak oyunları, aktiviteleriyle vakit geçiren gençler, çok iyi bir kamp geçirdiklerini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler."Gençlerimiz ikinci evlerinde gibiler"Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Şehzadeler Kırkağaç Gençlik ve İzcilik Doğa Kampı tesisinin Türkiye'nin önde gelen kamp bölgesinden biri olduğunu belirterek, burada farklı dönemlerde binlerce genci ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.



Ülkenin dört bir yanından gelen gençlerin Manisa'dan güzel anılarla ayrıldığını sözlerine ekleyen Öztürk, "Şehrimizde ağırladığımız her bir gencimiz bizlere emanet. Aile ortamında kamp geçiriyorlar ve burayı ikinci evleri gibi görüyorlar. Bakanlığımız bünyesindeki tüm tesislerimiz, gençlerimize ve çocuklarımıza aittir. Onların ahlaklı ve ülkesini seven bireyler olmalarını sağlamak, donanımlı yetişmelerine katkıda bulunmak görevimiz. Tüm gençlerimizi gençlik kamplarına bekliyoruz" dedi.

(SC-ÖZ-Y)