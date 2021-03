Gençlere taş çıkartan 85'lik nine, 57 yıldır ekmeğini sokaktan kazanıyorörnek oluyor

-Tezgahını kurmasından görüntü

- Denizli’de yaşayan 85 yaşındaki yaşlı nine, 57 yıldır sokakta satıcılık yaparak geçimini sağlıyor. Gençlere taş çıkaran yaşlı kadın kendi el emeğiyle yaptığı örgülerle satışlarına devam ederken, bir esnaf dükkanının yanına yer ayırtarak yaşlı kadının ürünlerini satmasına yardımcı oluyor. Denizli’de 68 senedir yaşayan 85 yaşındaki Hatice Yağcıoğlu, 57 senen boyunca yazın manav ürünleri kışın kendi elleriyle yaptığı el örgülerini satarak geçimini sağlıyor. Sokak sokak dolaşarak yaptığı elden örgüleri müşterilerine satan Yağcıoğlu, çoğu vatandaş tarafından tanınırken, bir esnaf yaşlı nine için dükkanın yanına yer ayırarak ürünlerini satmasını sağlıyor. 85 yaşındaki Yağcıoğlu, dışarıda dilenen insanları da kendisi gibi bir şeyler yapıp satmalarını isterken, şuana kadar çocuklarından hiçbir yardım talep etmediğini belirtti.

Çevredeki esnaf vatandaşlar tarafından da sevilen yaşlı kadın, 85 senedir ayakta kalarak gençlere adeta taş çıkartıyor. İsteyen çoğu kişinin taştan bile ekmeğini çıkarabileceğini belirten Yağcıoğlu, “85 yaşındayım ve çocukluğumda başladım el örgüye. Daha iğne oyalarım var onları görmediniz çıkartmadım. 68 senedir buradayım ve 57 sene manavlık yaptım. 57 yıl oldu buraya geleli. Hala da gene yaptığım bu kadar. Manavı hamamın önünde yaptım sonra hastanenin orda. Bir hastane vardı, şimdi bütün pazarlara gidiyorum. 6 tane oğlum vardı 2’si öldü 4 çocuğum var. Biri çiçekçi 3’ü manavcı. Ben çocuklardan bir iğne alıp yemiyorum. Çocuklarının hakkı var haram olur. Dilenmeyi çok seviyorlar günde 1 milyon kazanıyorlar, az para mı? Adamlar kahvelerde, kadınlar kendileri toplamada. Onlarında yazısı öyledir. Nasibi onu Allah ile kendileri bilir. Otomobil ile yardım ediyor beni buraya oturtturuyorlar, onlar ile konuşuyorum, oğlanlarım ile konuşuyorum. Çok seviyorum ben onları Allah sağlık, sıhhatli müşteriler versin cümle Muhammedi Ümmetine. Bak arabayla kağıt topluyor ekmek parası kazanıyorlar” dedi.

“Kendi imkanlarıyla ayakta durması için elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz” Dükkanının yanında yer ayıran ve kendisine katkı sağlamak istediklerini belirten esnaf Ersin Karaboğa, “Ablamız uzun zamandır gelip gidiyor buraya. Hemen dükkanın arka tarafımız da oturuyor kendileri. Kendi imkanlarıyla çorap yazma oya gibi şeyler satıyor. Bizde kendisine bir katkı sağlamak için masa sandalye veriyoruz. Kendi imkanlarıyla ayakta durması için elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Poğaçasını, çayını ikram veriyoruz. Ablamız daha doğrusu teyzemiz mükemmel kalender bir insan. Kendi ayaklarıyla hayata tutunan bir insan. Herkesten bütün esnaflardan tüm insanlardan böyle bir şey bekliyoruz” diye konuştu.

