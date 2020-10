- Gence’de saldırıya uğrayan İlhami Abbasova’dan Ermenistan’a piyano ile ‘Sarı gelin’ serzenişi

-detay



- İşgalci Ermenistan ordusu tarafından Gence’ye düzenlenen füze saldırısında 13 kişi hayatını kaybetmiş 53 kişi ise yaralanmıştı. Saldırıya uğrayan yerler arasında 52 yaşındaki İlhami Abbasova’nın evi de bulunuyordu. İlhami Abbasova evini terk etmeyerek saldırıya dedesinden kalan yadigar piyanosu ile “Sarı gelin” türküsünü çalarak serzenişte bulundu. Ermenistan ordusu tarafından geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenlemiş, Ermenistan'ın saldırıları sonrasında çok sayıda sivil enkaz altında kalmış, 13 kişi hayatını kaybetmiş ve 53 kişi ise yaralanmıştı. İlhami Abbasova (52) da ailesiyle birlikte saldırıya evinde yakalanmış ve evi yerle yeksan olmuştu. Evi yıkılan Abbosova evini terk etmeyerek dedesinden kalan yadigar piyanosuyla “Sarı gelin” türküsünü çalarak Ermenistan’a serzenişte bulundu. Öz vatan topraklarını hiçbir zaman terk etmeyeceklerini belirten Abbasova sivil şehitlere dua istedi. “Ermenistan saldırarak her şeyimizi çalmak istiyor” Yıkılan evinde piyano çalarak Ermenistan’a musiki anlayışıyla cevap veren İlhami Abbasova “Milletimize, ordumuza, cumhurbaşkanımıza kuvvet versin. Sarı gelin bizim türkümüz. Sarı gelin Azerbaycan halkının milli türküsüdür. Ermeniler bizim şarkılarımızı müziklerimizi çalıyor. Her şeyimiz çalıyorlar. Bir tek çalmadıkları havamız kaldı” diye konuştu.

“Sarı gelin Türküsü Azerbaycan’a aittir” Sarı gelin türküsünün Azerbaycan’a ait olduğunu belirten Gönül Abbasova, “Sarı gelin Azerbaycan’ın milli şarkısıdır. Ulu babalarımızdan bize kalan yadigârdır. Ancak alçak Ermeniler bu şarkını kendilerininmiş gibi gösteriyorlar. Bir taraftan da seviniyoruz çünkü topraklarımız işgalden kurtuluyor. Cumhurbaşkanımız halkının arkasında, halk da onun arkasında duruyor. Her zaman destek diyeceğiz. Allah Azerbaycan askerlerini korusun. Vatan sağ olsun” diye konuştu.





