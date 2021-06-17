Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var

- Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var

Zinciriye medresesi görüntü

Sanat Eseri Düğün Fotoğrafı Yurt Dışı Tarihi Mekan Düşünür 

-Çiftler dış çekim yaparken görüntü
-Gelin Sevim Belli röportaj
-Damat Rıdvan Kavrar röportaj
-Damat Bilgehan Özdemir röportaj
-Genel ve Detay Görüntüler

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’de evlilik hazırlıkları yapan çiftler, dış mekan çekimleri için Zinciriye Medresesi yolunu tutuyor. Zinciriye Medresesi, yurt dışından gelen çiftleri de ağırlıyor. Mardin’de hüküm süren son Artuklu Sultanı Melik Necmettin İsa bin Muzaffer Davud bin El Melik Salih tarafından 1385 yılında yaptırılan Sultan İsa Medresesi hala tüm ihtişamıyla ayakta dururken, evlenen çiftlerin dış çekim için en çok tercih ettiği mekan oldu. Yurt dışından da gelen çiftler, buraya gelip dış mekan çekimlerini gerçekleştiriyor. Dış çekim için Zinciriye Medresesini tercih ettiklerini kaydeden gelin Sevim Belli, "Mardinliyim, evleniyorum. Öncelikle mutlu günümüzü güzel şehrimiz Mardin’de geçirmek istedik. Hatta daha önce yeşil alana gitsek mi diye düşünürken, daha sonra Mardin’i yansıtan görüntülerimizin olmasını istedik. Burayı tercih ettik. Özellikle ben bu kubbelerin yanında fotoğraf çekinmeyi istiyordum. Bundan dolayı Zinciriye Medresesi’ndeyiz" dedi.
"Mardin bir sanat eseri, bu mutlu günümüzde bu sanat eserinin bir parçası olmak istedik" Zinciriye Medresesine fotoğraf çekmek için çevre illerden gelin ve damat adaylarının geldiğini belirten damat Rıdvan Kavrar, "Mardin bir sanat eseri. Biz de bu mutlu günümüzde bu sanat eserinin bir parçası olmak istedik. Özellikle çevre illerden Diyarbakır, Şanlıurfa gibi yerlerden gelip burada fotoğraf çektiriyorlar. Bu mutlu günümüzde burada bulunmak istedik" diye konuştu.
İsveç’ten düğün fotoğrafı çekmek için Mardin’e gelen damat Bilgehan Özdemir, "İsveç’ten buraya fotoğraf çekmek için geldik. Mardin’in güzel bir tarihi mekanı olduğu için burayı tercih ettik. Hem konumu hem yüksek oluşu çok güzel. En güzel günümüzü burada fotoğraf ve videolarla şekillendirmek istedik" şeklinde konuştu.
(KA-YRT
İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?Makyaj Mı, Sanat Eseri Mi?
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement