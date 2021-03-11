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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor

Geleneksel Türk okçuluğu yaşatılıyor

-Eğitimden genel ve detaylar

Gençlik Merkezi Irak 

--Ok atışı ve detaylar
--Röportaj

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan Gençlik Merkezi’nde “Geleneksel Türk Okçuluğu” eğitimi başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde gençlik merkezlerinde gerçekleştirilen Geleneksel Türk Okçuluğu eğitimi Erzincan’da gençlerle buluştu. Erzincan Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Fatih Gülnahar tarafından verilen eğitimlere gençler ilgi gösteriyor. Tarihi çok eskilere dayanan okçuluk, Türkler için hem millî hem de manevi değerler açısından büyük bir öneme sahip. Erzincan Gençlik Merkezi sayesinde bu bilinçle, 8 ile 29 yaş arası gençler atalarının izinde, şanlı tarihiyle, kültürüyle, ok ve yayla tanışarak ok atıcılığı eğitimlerine ücretsiz olarak katılıyorlar. Geleneksel Türk Okçuluğu eğitiminde pandemi kurallarına uygun olarak çalışmalar gruplar halinde devam ediyor. Eğitime katılan gençler Erzincan Gençlik Merkezi’nin yapmış olduğu hizmetten dolayı memnun kaldıklarını ifade ediyor. Kursa katılan Hacer Türkeri ise, “Erzincan Gençlik Merkezi’nde Geleneksel Türk Okçuluğu kursuna katılıyorum. Öncelikle gençlik merkezine böyle bir imkân sağladıkları için teşekkür ediyorum. Çünkü burada hem geçmişimizi öğreniyoruz hem de atalarımızın bize bıraktığı mirası yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım gelecek nesillere bu mirası en doğru şekilde aktarabiliriz.” dedi.

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