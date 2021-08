- Gece kulübü görevlisi tarafından komaya sokulan Murat K.’nin eşi ve ortağı konuştu

-Mehmet K.'nin eşi ile röportaj

-Mehmet K.'nin ortağı ile röportaj

-Arşiv görüntüler

-Genel detaylar



( İSTANBUL )- “İçimiz, bağrımız yanıyor, önce Allah sonra adalet diyoruz” İSTANBUL



- Beyoğlu’nda bir gece kulübünün otopark görevlisi tarafından komaya sokulan Murat K.’nin eşi ve ortağı konuştu.

Eşi, “İçimiz, bağrımız yanıyor, önce Allah sonra adalet diyoruz” derken, ortağı ise, “Doktorlar bize her şeye hazırlıklı olmamızı söyledi” diye konuştu.

Geçtiğimiz perşembe günü Beyoğlu’nda bir eğlence mekanının otopark görevlisi tarafından yumruklanarak yere düşen ve beynine kemik batması sonucu komaya giren Murat K.’nin eşi ve iş ortağı konuştu.

Murat K.’nin eşi Aslıhan Rabia K., eşinin bu hale getiren kişiyi önce Allah’a sonra adalete havale ettiğini söyledi.



Ortağı Atanur Şamdanlı ise arkadaşının olay anında sarhoş olduğunu ve karşısındaki kişinin sarhoş birine bu şekilde vurmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Ortağının son durumu hakkında ise, “Doktorlar, bize her şeye hazırlıklı olmamızı söyledi” dedi.

“İçimiz, bağrımız yanıyor, önce Allah sonra adalet diyoruz”Murat K.’nın eşi Aslıhan Rabia K.,’’ İnşallah o da yani kendi hayatında bize yaptığını o da o şekilde orada çekecek ve çeksin istiyoruz. Önce Allah sonra adalet diyoruz. Hiçbir zaman da peşini bırakmayacağız. Benim eşime bu şekilde böyle yaptı. Ben onun her zaman arkasındayım ne olursa olsun hiçbir şekilde bırakılmayacak. Yani o elini kolunu sallayıp da dışarıda gezemeyecek. Böyle yapması vicdan ve merhamete kesinlikle aykırıdır. Önce Allah diyoruz, sonra da devlete güveniyoruz. Eşim İnşallah gözlerini açar, Allah onu çoluğuna çocuğuna bağışlar. Biz 23 senedir buradayız. Bu şekilde olmamalıydı. Evet, eşim sarhoş olabilir ama orada herhangi bir tepki vermiyor. Onun orada kalkıp da öyle vurmaya hakkı yok. Haydi bir kere yaptı, iki kere yaptı diyelim, üçüncü dördüncü darbeyi nasıl vurabiliyor. Bu yürek yangını, yanıyor. İçimiz yanıyor, bağrımız yanıyor. Ailesi bir yandan perişan, biz bir yandan perişanız. Çocuklarım da perişan durumda. Ama dimdik ayakta kalmak zorundayız. Maddiyat bir kenara, manevi anlamda zaten çöktük. Ben hiçbir zaman yıkılmam diyen bir kişiydim ama yıkıldım bittim. Yürüyorum, geliyorum ama nasıl yürüdüğümü, geldiğimi bilmiyorum” dedi.

“Bize her şeye hazırlıklı olmamız söylendi”Murat K.’nin ortağı Atanur Şamdanlı, “Beraber çalışıyorduk. Saat 5 buçukta benim yanımdan ayrıldı. Polis arkadaşları, kulüpçü arkadaşları gelmiş, onlara kulübe gitmişler. Kadın arkadaşları da yanlarındaydı, orada eğlenmişler. Daha sonra bu kulübe geldiler ve kulübün önünde bir tartışma olmuş. Sonra polis, kimliğini göstermiş, içeri girmiş ve eğlenmişler. Daha sonra sanırım ona vuran kişi oraya geldi ve burada kim tartıştı gibisinden sorular sordu. Murat da kendini ifade etmeye çalışırken, o kişi yumruk atmış. Ardından bir de tekme atmış ve gidip tekrar yumruk atmış. Yani sarhoş bir insana bu şekilde vurmanın bir anlamı var mı? Eline ne geçecek? Çocukları, hanımı, bizim dükkan perişan halde. Sonuçta o benim ortağımdı ve bütün düzenimiz allak bullak oldu. Onu getirdiklerinde ilk ben gördüm, beynine 3 tane kemiği batmıştı. Doktor, sinirlerin iyileşmesinin imkanı olmadığını söyledi.



Bize her şeye hazırlıklı olmamız söylendi” diye konuştu.

Eğlence kulübünün otopark görevlisi tarafından yumruklandıktan sonra yere düşerek komaya giren Murat K.’nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.