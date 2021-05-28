GAZZE - Kassam Tugayları, İsrail saldırıları sonrasında askeri geçit töreni gerçekleştirdi
- İzzeddin el - Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detaylar - Kutlamalardan detaylar - Hamas Liderlerinden Muşir El - Masri'nin konuşması - İzzeddin el - Kassam Tugayların'da saha komutanın konuşmasıGAZZE - Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el - Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulmasının ardından askeri geçit töreni düzenledi. Gazze'nin Refah kentinde gerçekleştirilen tören, İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine yardım ve Filistin direnişinin İsrail'e karşı kazandığı zaferi kutlamak için düzenlendi.
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