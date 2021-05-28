GAZZE - İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi
- Törene yüzlerce Filistinli katılması - İzzeddin el - Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detaylar - Törenden detaylarGAZZE - Hamas Hareketi, İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'nin Han Yunus kentinde anma etkinliği düzenlendi. Törene Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es - Sinvar ve çok sayıda Hamas yetkilisi katıldı.
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