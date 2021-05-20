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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZZE - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi (2)

GAZZE - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi (2)

- Hava saldırısında hayatını kaybeden çocuğun yakını üzüntü duyması - Çocuğun cenazesi morgtan çıkarılması - Çocuğun cenazesi evin önüne getirilmesiİsrail'in Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi - Yaralı sayısı 1710'a ulaştıGAZZE (AA) - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a çıktı.İsrail ordusu, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı abluka altındaki Gazze 'yi hava ve karadan vurmaya devam ediyor. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 65'i çocuk, 39'u kadın olmak üzere 230'a yükseldiği, yaralı sayısının ise 1710 olduğu ifade edildi.Açıklamada ayrıca İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler arasında 17 de yaşlı olduğu aktarıldı. Gazze 'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralı sayısının da 1620'ye ulaştığını bildirmişti.

Cenaze Lyon Bild İsrail Saldırı 

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