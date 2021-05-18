GAZZE - İsrail güçlerinin attığı infilak etmemiş bir MK-84 bombası bulundu
: - Evlerin arasına düşen patlamamış bombadan detaylarGAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda kullandığı infilak etmeyen bombalar Filistinlileri tehdit ediyor. Gazze kentinin batısında yer alan Er - Rimal Mahallesi sakinleri, İsrail güçlerinin attığı infilak etmemiş bir MK - 84 genel maksat bombası buldu.
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