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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZZE - Hamas, 'direniş gruplarının gösterdiği birlik gibi' ortak bir siyasi tutum çağrısında bulundu

GAZZE - Hamas, 'direniş gruplarının gösterdiği birlik gibi' ortak bir siyasi tutum çağrısında bulundu

GAZZE - Hamas, "direniş gruplarının gösterdiği birlik gibi" ortak bir siyasi tutum çağrısında bulundu

: - Gazze kentinde düzenlenen etkinlikten detaylar - Hamas yöneticisi Muşir el - Mısri'nin konuşması - Etkinliğe katılan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarından detaylarGAZZE (AA) - Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda direniş gruplarının gösterdiği birlik gibi Filistin'in ortak bir siyasi tutum takınması çağrısında bulundu.Hamas hareketi, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak için Gazze kentinde bir etkinlik düzenledi.
Etkinliğe, yüzlerce Filistinli ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları da katıldı.
Programda konuşan Hamas yöneticisi Muşir el - Mısri, İsrail'in son saldırıları sırasında direniş gruplarının gösterdiği birlik ve beraberliğin, ortak bir Filistin siyasi tutumu takınma konusunda örnek olması gerektiğini söyledi.

Saldırılarda zihinlerde en çok kalan tarafın, Filistin halkının her nerede bulunursa bulunsun gösterdiği birlik olduğunu ifade eden Mısri, "Son saldırılar sırasında, direniş gruplarının uzun yıllar yaptığı hazırlık ve biriktirdiği gücün, sadece Gazze 'yi değil, tüm Filistin halkını ve Kudüs'ü korumak için olduğu ortaya çıktı." diye konuştu.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

Assam İsrail Saldırı 

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