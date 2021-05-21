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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
GAZZE - Filistinli gazeteci, İsrail'in Gazze'ye her iki saldırısında da evlerinden oldu

GAZZE - Filistinli gazeteci, İsrail'in Gazze'ye her iki saldırısında da evlerinden oldu



: - Filistinli Gazeteci Alaa Şimali'nin yıkılan evinin enkazı - Filistinli Gazeteci Alaa Şimal ile röportajFilistinli gazeteci Alaa Şimali, İsrail'in 2014 yılında Gazze 'ye düzenlediği saldırılar sırasında evini kaybetmesinin ardından İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılarda da eşi ve 5 çocuğuyla taşındığı evinden oldu.Spor muhabiri Şimali'nin, Şucaiye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evi İsrail ordusunun 2014 yılındaki saldırıları sırasında yıkıldı.Şimali, bunun ardından sınır bölgelerinden uzakta ve şehrin göbeğinde daha güvenli olabileceği düşüncesiyle Gazze 'nin merkezindeki Yermuk Caddesi'ne taşındı. İsrail ordusunun füzeleriyle burada ikamet ettiği apartman dairesi de bir önceki evinin kaderini yaşadı ve yerle bir oldu. Gazze li gazeteci ile 36 ailenin yaşadığı apartmanın, İsrail'in saldırıları sonucu yıkılmasıyla, Şimali ve komşuları evsiz kalarak yerinden edilmişler ordusuna katıldı.
İsrail'in 10 günden fazla süren Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 75 bin kişi yerinden edilirken, 1800 konut yıkıldı, 6 bin 800 mesken zarar gördü.

Kader Muhabir İsrail Saldırı 

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