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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
GAZZE - Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı 'pazar hikayeleri' temalı fotoğraf sergisi düzenlendi

GAZZE - Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı 'pazar hikayeleri' temalı fotoğraf sergisi düzenlendi

GAZZE - Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı "pazar hikayeleri" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi

: - Saldırılarda yıkılan bir binanın enkazının önünde düzenlenen fotoğraf sergisi - Enkaz kaldırma çalışmalarının devam etmesi - Fotoğraf sergisinde sergilenen fotoğrafları inceleyen Gazze liler - Gazze 'deki serginin yetkililerinden Şerif Serhan ile röportaj Filistinli fotoğrafçıların objektifleriyle pazarlardaki günlük yaşamın belgelendiği "Pazar Hikayeleri" isimli fotoğraf sergisi Filistin'in 7 kentinde eş zamanlı açıldı.Kudüs, Gazze , Nablus, El - Halil, En - Nasıra, Yafa ve Akka kentlerinde gerçekleştirilen etkinlik, sivil toplum kuruluşu Filistin İnsaniyyat Derneğinin 14 gençlik kuruluşunun iş birliğiyle organize edildi.Filistinli 25 fotoğrafçının objektifinden pazarlardaki günlük hayatın çeşitli yönlerinin belgelendiği 105 fotoğrafın yer aldığı sergi, 1 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak. - Gazze sergisi, saldırılarda yıkılan binanın enkazı önündeFilistin'in diğer şehirlerindeki sergiler halk pazarlarında düzenlenirken, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki fotoğraf sergisi, İsrail'in bölgeye düzenlediği son saldırılarda yıkılan çok katlı bir binanın enkazı önünde gerçekleştirildi.
Gazze 'deki serginin yetkililerinden Şerif Serhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aynı anda Filistin'in 7 şehrinde düzenlenen fotoğraf sergisi, vatanın birliğini ifade ediyor." dedi.
Serhan, serginin amacının, Filistinli gençler arasında bir bağ oluşturmak, Filistin genelinde birlik ve dayanışma içerisinde sanat ve kültür hareketi gerçekleştirmek olduğunu aktardı.

Sivil Toplum Kuruluşu Fotoğraf Sergisi Sivil Toplum Objektif Saldırı 

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