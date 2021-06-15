GAZZE - “Bayrak yürüyüşüne” karşı gösteri

- Filistinli grupların temsilcisi Mahmud Halef'in açıklaması - Filistinlilerin Filistin bayrakları ve “bayrak yürüyüşü” karşıtı pankartlar taşması - Yürüyüşten detaylarGAZZE - Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerçekleştirdiği “bayrak yürüyüşüne” karşı gösteri düzenlendi. Gazze kentinde toplanan Filistinliler, Filistin bayrakları ve “bayrak yürüyüşü” karşıtı pankartlar taşıdı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım