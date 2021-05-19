GAZZE - Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda yaralandı (3)
- Yaralanan AA kameramanı Dahlan'ın ambulans ile Şifa Hastanesi'ne getirilişi - Tedavi altına alınmasıGAZZE (AA) - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed Dahlan, yaralandı.İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentindeki Tel el - Heva Mahallesinde bulunan bir eve düzenlediği roket saldırısında AA kameramanı Dahlan'ın ayağına şarapnel parçası isabet etti.Görev başında olduğu sırada düzenlenen saldırıda yaralanan Dahlan, Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.Dahlan'ın durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.İsrail, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
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