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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
GAZZE - AA Gazze'de İsrail saldırıları sonucu meydana gelen yıkımı havadan görüntüledi

GAZZE - AA Gazze'de İsrail saldırıları sonucu meydana gelen yıkımı havadan görüntüledi

- Gazze 'deki yıkılmış binalardan drone görüntüleriAA Gazze 'de İsrail saldırıları sonucu meydana gelen yıkımı havadan görüntüledi - İsrail'in Gazze Şeridi'ne 11 gün boyunca düzenlediği saldırılarda en az 2 bin bina ve 4 cami tamamen yıkıldıGAZZE (AA) - Anadolu Ajansı (AA), İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu meydana gelen büyük yıkımı havadan görüntüleyerek hasarın boyutunu gözler önüne serdi.İsrail, Gazze 'yi 11 gün boyunca havadan ve karadan bombalayarak büyük yıkıma yol açtı.AA'nın insansız hava aracı ile yaptığı çekimler Gazze 'deki hasar tablosunu daha net ortaya koydu. İsrail saldırıları sonucu bazı yerleşim birimlerinin tamamen yıkıldığı, bazı binaların ise kısmen zarar görerek kullanılamaz hale geldiği görüntülendi. - En az 2 bin bina ve 4 cami tamamen yıkıldıBu arada Gazze 'deki Filistin Çalışma ve İskan Bakan Yardımcısı Naci Serhan da hasarın boyutuyla ilgili son bilgileri paylaştı.Bakan Yardımcısı Serhan, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında en az 2 bin binanın tamamen yıkıldığını, 15 bin binanın ise kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Saldırılarda 4 cami ve onlarca karakolun tamamen yıkıldığını, sanayi bölgesindeki fabrikaların birçoğunun da kullanılamaz hale geldiğini aktaran Filistinli yetkili, ilk belirlemelere göre maddi zararın 150 milyon doların üzerinde olduğunu aktardı.İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Fabrika İnsansız Hava Aracı 50 Milyon Dolar İsrail Saldırı 

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