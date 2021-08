Gaziosmanpaşa Meydanı spor merkezine dönüştü

-Röportajlar

Gaziosmanpaşa Meydanı yüzlerce çocuk ve gencin katıldığı spor aktivitelerine ev sahipliği yapıyor. Havadan görüntülenen meydan bir taraftan futbol bir taraftan okçuluk gibi bir çok farklı kategori ile adeta spor merkezine dönüştüğü görülüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “ Spor her yerde” isimli etkinlik Gaziosmanpaşa Meydan’da düzenlendi.

Etkinliğe katılmak için alan girişinde bulunan stantlara önce aileleri ile birlikte gelen genç ve çocuklar kayıt yaptırıyor. Ardından kendilerine verilen biletler ile etkinlik alanındaki tüm aktivitelerden ücretsiz şekilde yararlanabiliyorlar. Etkinliğe katılabilmek için ilçede ikamet etme koşulu gerekmiyor. Havadan görüntülenen Gaziosmanpaşa meydanı adeta spor merkezine dönüştüğü görülüyor. Futbol, voleybol, masa tenisi, okçuluk, tırmanma duvarı, karete, resim boyama ve mini golf gibi birçok farklı kategori bulunuyor. “Gençleri spora özendirmek istiyoruz” Etkinlik alanına gelerek spor faaliyetlerine katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “ İl Spor Müdürlüğümüzün öncülüğünde çok farklı kategorilerde aktivitelerimiz oluyor. Burada gençleri spora özendirmek ve onların yeteneklerini görmek istiyoruz. Aynı zamanda okul öncesi güzel vakit geçirmek için çeşitli etkinliklerimiz oluyor alanımızda. Çocuklarımıza ve gençlerimize fırsat verildikçe, spor ve sanat alanında önleri açıldıkça büyük heyecanla bu işe sarıldıklarını görüyoruz. Bize düşen görev ise gençlere daha fazla imkan sunmaktır. Gençler spora ve sanata daha çok sarıldıkça bizde elimizden gelen gayreti onlara göstereceğiz” ifadelerini kullandı. “Spor faaliyetlerini yerel belediyeler ile birlikte gençlerimize tanıtıyoruz” İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacı Caferoğlu, “ Gençlik ve Spor Bakanlığımızın spor her yerde temasıyla meydanlardayız. Bugün Gaziosmanpaşa Belediyesi ile birlikte yaptığımız iş birliği neticesinde ilçe meydanındayız. Biz il müdürlüğü olarak bu projeyi her ilçede gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta Esenyurt ve Bağcılar ilçelerimizdeydik. Önümüzdeki hafta Sultanbeyli ilçemizdeyiz. Amacımız spor faaliyetlerini yerel belediyeler ile birlikte gençlerimize tanıtıyoruz” diye konuştu.

“Burada çok eğleniyorum” Ailesi ile birlikte etkinlik alanına geldiğini ifade eden Ecri nur Tekin, “ Burada çok eğleniyorum. Önce biletimizi aldık, bütün etkinlikleri deniyorum çok eğlenceli oluyor, ayrıca ikramlardan dolayı çok mutlu oluyoruz” dedi.

