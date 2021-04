Gaziosmanpaşa’da ihtiyaç sahiplerine her gün 1 ton yemek dağıtılıyor

-Tatlı görüntü

( İSTANBUL )-Hijyenik ortamda hazırlanan 1 ton yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar yemeği ve erzak kolisi dağıtıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan yaklaşık 1 ton yemek, tek kullanımlık kaplarda özenle paketlenerek, vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi, yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının bereketini vatandaşlarla paylaşıyor. Her yıl gerçekleştirdiği iftar programlarını bu yılda korona virüs tedbirleri nedeniyle düzenleyemeyen belediye, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü evlerinde güldürüyor. Bu kapsamda evde yemek hazırlama imkanı olmayan, 65 yaş üstü kimsesiz, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün Gaziosmanpaşa Belediyesi Aşevinden iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Aşevinde hijyenik bir ortamda hazırlanan yaklaşık 1 ton yemek dağıtılıyor. Yemekler, tek kullanımlık kaplarda özenle paketlenerek, vatandaşların kapısına kadar götürülüyor. Ayrıca, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen erzak kolisi dağıtımları da Ramazan ayında yoğun biçimde devam ediyor. “4 çeşit iftarlık gönderiyoruz, sahurluk için de kumanya hizmetimiz var” Korona virüs salgını nedeniyle yoğun hijyen tedbirleri aldıklarını söyleyen Aşçı Ahmet Muhtar Karasu, “Sabah saat 06.00’da başlıyor. İşe başlayınca iş kıyafetlerimizi giyip koruyucu ekipmanlarımızı takıp hijyenik bir şekilde yemek üretimimize başlıyoruz. Gaziosmanpaşa halkı için ihtiyacı olanlara ve yemek yapamayacak durumda olanlara günlük 4 çeşit yemek, sahur için de kahvaltılık kumpanya hizmetimiz var” dedi.

İftar için her gün 3 çeşit yemek ve tatlı; sahurluk için de kahvaltılık kumanya hizmeti veren Gaziosmanpaşa Belediyesi Aşevi, yaklaşık bin kişi için hazırladığı yiyecekleri kolilerle ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırıyor.



