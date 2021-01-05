Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da çıkan yangın korona virüsü unutturdu

Gaziosmanpaşa’da çıkan yangın korona virüsü unutturdu

Cep telefonu görüntüleri

Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-Aktüel görüntüler
-Bina sahibinin kardeşi röp
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir binanın çatısında çıkan alevli yangın korona virüs tedbirlerini unutturdu. Sokağa dökülen mahalleli maske ve sosyal mesafe kuralını hiç saydı. Olay, Karayolları Mahallesi 644. Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerden olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol aldı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında sağlık ekipleri hazır bekletildi. Yangının çıkış nedeni ise inceleme ardından belli olacak. Yangını görerek sokağa çıkan mahalleli çevrede güvenlik önlemi almaya çalışan polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Mahallelinin sokağa dökülmesiyle maske ve mesafe kuralı unutuldu. “En büyük sevincimiz can kaybının olmaması” Bina sahibin kardeşi Mehmet Kazım Şenses, “Yan komşunun çatısında başlamış. Daha sonra bizim çatıya geçti. Bir dairemiz bir de çatımız gitmiş. Öbür arkadaşların da bir daire ve çatısı yandı. En büyük sevincimiz can kaybının olmaması. Kimisi mangal diyor, kimisi elektrik kontağı diyor. Bina komple abimin” dedi.
(CS-ÖFA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı