Gaziantep’te sokak ortasında boynundan silahla vurulan kişi hafif yaralandı

--Ambulans içinden detay

--Polis ekiplerinden detay

--Boş kovandan detay

--Olay yerinden detaylar



( GAZİANTEP )-Sokak ortasında husumetlisini vurdu GAZİANTEP



- Gaziantep’te bir kişi sokak ortasında tartıştığı husumetlisini silahla yaraladı. Sokak ortasında üzerine kurşun yağdırılan Ahmed Halife (46) boynundan hafif yaralandı. Olay, Karşıyaka Mahallesi’nde Korutürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre öğlen saatlerinde caddede yürüyen Ahmed Halife’nin önünü husumetlisi olan kişi çevirdi. Halife ile husumetlisi arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında silahını çeken kişi Halife’nin üzerine birkaç el ateş etti. Kurşunlardan biri Halife’nin boynuna isabet ederken silahlı saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı halde bir süre ilerleyen Halife’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Halife, ambulansla Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. (MAE-

