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- Gaziantep’te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Gaziantep’te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

- Gaziantep’te cip ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

kaza yeri

Hastane Kırmızı Işık Trol 

-kaza yapan araçlar
-yaralanan çocuklar
-ambulansın gelmesi
-yaralıların sevki
-hastane detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Otogar Kavşağında Nazmi Cem K. yönetiminde ki 34 DGA 299 plakalı Dacia marka cip ile Vahit D. yönetiminde ki 38 KN 469 plakalı Mazda marka otomobil çarpıştı. kırmızı ışık ihlalı sonucu meydana gelen kazada otomobilin arka kısmında bulunan çocuk yolculardan Züleyha (9) ve Gülnur (11) D. yaralandı. Anneleri tarafından sakinleştirilen çocuklar olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme yaparken, kaza nedeniyle bir süre geçişin kontrollü sağlandığ yol ise araçların kaldırılması ile normala döndü. Olay yerinde sık sık kazaların meydana geldiği öğrenilirken, aynı yerde en son 3 hafta önce meydana gelen kazada ise 4 kişi yaralanmıştı. (MGÖ-SD-
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