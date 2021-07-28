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GAZİANTEP - Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi

GAZİANTEP - Pençe Harekatı bölgesinde şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi



Görüntü Dökümü: - Şehit Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük’ün babaevi - Şehit Piyade Teğmen Özcücük’ün babaevinin yakınına kurulan taziye yeri GAZİANTEP (AA) - Irak'ın kuzeyi Harkurk bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük’ün Gaziantep ’teki ailesine acı haber ulaştırıldı.Askeri yetkililer, şehit Ali Rıza Özcücük’'ün merkez Şehitkamil ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki evine giderek anne Fatma ve baba Nihat Özcücük'e acı haberi verdi.Aileyi, askeri yetkililer ve yakınları teskin etti. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.Milli Savunma Bakanlığı, dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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