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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'in son teneke ustası teknolojiye direniyor

Gaziantep'in son teneke ustası teknolojiye direniyor

- Dükkanında dışardan detayları

Fabrika Raks Teknoloji Irak 

-- Teneke ustasının çalışmasından detaylar
-- Osman Vehbi Çanakçı röp.
-- Son detaylar

( GAZİANTEP )- Gaziantep’te tek kalan tenekeci çıraksız mesleğini sürdürüyor GAZİANTEP

- Gaziantep’te, tek kalan tenekeci 50 metrekare dükkanında mesleğini çıraksız olarak sürdürüyor. İslahiye İlçesinde 55 yıldır tenekecilik yapan 72 yaşındaki Osman Vehbi Çanakçı, süt tenekesi ve soba tamiratı, mangal, hamur kazanı ve semaver yaptığını söyledi.

Gelişen teknolojiyle mesleğin bitme noktasına geldiğini kaydeden Çanakçı, “Yıllar önce daha değişikti, daha güzeldi, canlıydı şimdi düştü. Şimdilerde emaye çıktı, krom çıktı eskiden lokantalara şapşak yapardık su koymaları için şimdilerde naylon çıktığı için rağbet görmüyor. Şimdilerde lokantalara kebap pişirmek için davlumbaz yapıyorum” dedi.
“25 çıkak yetiştirdi sadece biri devam ediyor” Çırakların parası az diye tercih etmediğini belirten Çanakçı, “25 tane çıkar yetiştirdim ama bir tanesi şuan iş yapıyor diğerleri bıraktı. O çırağımda şuan fabrika bacalarını yapıyor. Zamanında bu mesleğimiz fazla bir paralı değildi yanımıza gelenlerde hemen ‘bana ne vereceksin’ diyordu. Çocuklarımda öğrendi ama maalesef onlarda yapmadılar. Biri şuan sigorta işi yapıyor diğeri de tavukçuluk yapıyor. 5 tane tenekeci vardı ama şuanda ben tek kaldım” ifadelerini kullanıyor. (RY-SD-
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