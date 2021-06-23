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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZİANTEP - Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada tahliye edilen sanık itiraz üzerine tekrar tutuklandı

GAZİANTEP - Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada tahliye edilen sanık itiraz üzerine tekrar tutuklandı

- Sanığın içinde bulunduğu aracın adliyeden ayrılması Gaziantep 'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada tahliye edilen sanık itiraz üzerine tekrar tutuklandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada "ev hapsi" kararı ile tahliye edilen sanık Mehmet K, yeniden tutuklandı.Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet K'nin "ev hapsi" ile tahliye edilmesine ilişkin karara yapılan itirazı, bir üst mahkeme sıfatıyla inceleyerek kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yakalama duruşmasına, sanık Mehmet K. ve avukatları ile Delen ailesinin avukatı katıldı.
Sanık, duruşmada suçsuz olduğunu öne sürdü.Mahkeme, sanığın "nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Bunun üzerine sanık, polis ekiplerince cezaevine götürüldü. - Olay Gaziantep 'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin dün tutuklanmasına karar verdiği sanık, ikametinde gözaltına alınmıştı.

Olay Yeri İnceleme Cinsel İstismar Bilgisayar Teknolojisi Tutuklu Sanık Polis Ekipleri 

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