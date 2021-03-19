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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Gazi yakınını, 'Seni bulacağım' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ardı ardına tepkiler

Gazi yakınını, 'Seni bulacağım' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ardı ardına tepkiler

İmamoğlu’na tüh tepkisi

Şehit Gazi Yakını Cuma Namazı Akkale 

-Cuma Namazı çıkışı Tepki
-Şehitlikteki tepki

( İSTANBUL )- Zeytinburnu’nda meydan açılışında ‘Tüh’, cuma namazı çıkışında ise ‘beni bul’ tepkisi İSTANBUL

- Edirnekapı Şehitliği’nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'Burası Pervin Buldan ile çiçek ektiğin park değil şehitlik' diyen gazi yakınına 'Seni bulacağım' demesine tepkiler sürüyor. Cuma namazına giden İmamoğlu’na vatandaş 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' derken Zeytinburnu’nda katıldığı bir programda ise bir vatandaş ‘Tüh’ diye tepki gösterdi.18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle dün Edirnekapı Şehitliği’ndeki törende bir gazi yakını, İmamoğlu'na tepki göstermişti."Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen gazi yakını, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" ifadelerini kullanmıştı.İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, seni bulacağım" demişti. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcının ‘Benibul’ etiketiyle tepki gösterdiği Ekrem İmamoğlu’na tepkiler sürüyor.Edirnekapı Şehitliği’ndeki programından ardından Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışına katılan İmamoğlu’na burada bir vatandaş ‘ Tüh’ diye tepki gösterdi.Bugün cuma namazına giden İmamoğlu’na vatandaşlar burada da tepkilerini gösterdi. Cuma namazı çıkışında bir vatandaş “'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' diyerek tepki gösterdi.
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