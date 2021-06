Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek

- Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, ders kapsamında sokak hayvanları için tasarladıkları ürünleri Ankara Hayvan Kurtarma Derneği’ne bağışladılar. Başkentte bulunan Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Alperen Mamalı, İdil Özbek, Güllü Sinem Avcı, Edibe Zehra Kanıbol ve Elif Öztürk sokak hayvanları için kendi tasarlayıp ürettikleri ürünleri Zekiye Taş Köklü’nün kurucusu olduğu Ankara Hayvan Kurtarma Derneği’ne bağışladılar. Gazi Üniversitesi öğrencileri, bölüm hocaları Prof. Dr. Hüseyin Güçlü Yavuzcan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Önder, Dr. Cemil Yavuz ve Barış Gür öncülüğünde, “Yaşamak istediğin gibi yaşat” sloganıyla projelerini hem hayvanların farklı ihtiyaçlarını giderecek hem de barınaklarda çalışan insanların işlerini kolaylaştıracak ürünler tasarladılar. Ders kapsamında hazırlanan projeler daha sonra asıl amacı olan sokak hayvanlarına yardım için Ankara Hayvan Kurtarma Derneği’ne bağışlandı. Sokak hayvanları için geliştirilen projede yer alan öğrenciler ürettikleri tasarımları ve özelliklerini anlattı. Geliştirdiği projenin mevsimsel özellikleri olduğuna dikkat çeken Elif Öztürk, “Ürünümü köpeklerin yazın ve kışın gelişen farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladım. Kulübenin ön kapağı açılarak yazın gölgelik alan miktarı arttırılır ve içerdeki hava sirkülasyonuna katkısı olur. Kışın ise kapak indirilerek içeri soğuk girmesi engellenir. Zemindeki eğim sayesinde yağmurlu havalarda kulübe içine su akışı da engellenmiş olur” ifadelerini kaydetti.

Sokak hayvanları için barınmanın önemli olduğu gibi beslenmenin de önemli olduğunun altını çizen Gazi Üniversitesi öğrencisi İdil Özbek, “Kulübem sokak hayvanlarının genel boyutları göz önüne alınarak büyük ırk köpeklerin de rahatlıkla barınabileceği ebatlardadır. Ayrıca, hayvanseverlerin mamaları kolaylıkla bırakabilmeleri ve bu mamaların uzun süreli depolanabilmesi için yan tarafındaki mama ünitesi 4-5 kg mama alma kapasitesine sahip olarak tasarlanmış olup, üniteye su kabı da eklenmiştir. Bu kulübeyi tasarlamamdaki amaç ise sokak köpeklerine sıcak bir yuva sunmanın yanı sıra beslenme ihtiyaçlarının da korunaklı ve uzun süreli bir şekilde karşılanmasıdır” ifadelerine yer verdi. Edibe Zehra Kanıbol tasarladığı mama ünitesi hakkında şunları kaydetti: “Ürünümü farklı boylarda köpeklerin rahatça kullanabilmesi için hayvanların anatomik yapısını inceleyerek tasarladım. Mama kaplarının farklı boylarda olmaları sayesinde köpekler mamalarını rahatça yiyebilir, yutmakta herhangi bir sıkıntı çekmezler. Mama kaplarını da üniteye farklı bağlantı elemanları kullanarak sabitledim ki hem kaplar yerinden kolayca çıkmasın hem de köpekleri besleyen kişi suyu ve mamayı kabı arkaya devirerek rahatça yenileyebilsin. Bunun dışında mamaları güneşten ve yağmurdan korumak için ünitenin üstüne tasarladığım çatıyı ekledim.” Projesinin mama odaklı olduğunu söyleyen Alperen Mamalı, “Ben barınaktaki hayvanlara her türlü hava koşulunda çeşitli mamaları taşıyıp dağıtabileceğimiz bir mama dağıtım arabası tasarlamak istedim. Normalde kuru mamalar el arabası ile taşındığından dolayı yağmurlu havalarda mamaların şiştiğini ve yenilemeyecek hale geldiğini ve aynı zamanda çeşitli mamaları taşıyamadığımızı tespit ettim ve buna uygun olarak bölmeleri olan üstü kapalı bir araba tasarladım. Arabanın alt bölümüne ekstra mama torbasını da koyabileceğimiz bir depo yaparak taşıyabileceğimiz mama miktarını arttırmak istedim” açıklamasında bulundu. Sokak hayvanlarının özgürlük alanlarını baz aldığı projesini anlatan Güllü Sinem, ” Projeme başlarken göz önünde bulundurduğum şey kolay kurulabilir ve temizlenebilir olmasaydı. Bu yüzden de yapmış olduğum 10 adet kulübe ile köpeklerin açık alanda dolaşmaya çıktığı saatlerde güneşten, yağmurdan ve rüzgardan korunabilecekleri, yaza ve kışa uygun, birleştirme elemanları olmadan birbirine geçirilerek, kolay kurulup çıkarılabilen bir kulübe tasarladım” değerlendirmesinde bulundu. Daha öncede sokak hayvanları için çeşitli projeler düzenleyen Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, her sene projelerinden birinde sokak hayvanları üzerine çalışıyor. Öğrenciler de yaptıkları projelerle hem yenilikçi tasarımlara imza atıyor hem de hayvanların ihtiyaç duydukları ürünleri onlara kazandırıyor. Projenin asıl amacı ise öğrencilere sadece ürün tasarlamak değil hayatları boyunca onlardan sevgi bekleyen hayvanları her zaman korumalarını ve merhamet ile yaklaşmalarını sağlamak. (ÖMR-