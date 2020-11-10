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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı

vatandaşlar

Anma Töreni Saygı Duruşu Kamera 

-saygı duruşu
-duygusal anlar
-genel ve detay

( İSTANBUL ) -- Saatler 09.05'i gösterdiğinde duygusal anlar yaşandı İSTANBUL

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise birçok vatandaş duygusal anlar yaşadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde Türkiye’nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise adeta hayat tüm yurtta durdu. Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Korona virüse karşı vatandaşların maskeli olarak geldiği sarayda saatler 09.05'i gösterdiğinde Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi.
Saraya gelen birçok vatandaş saatler 09.05'i gösterdiğinde duygusal anlar yaşadı, o anlar ise kameralara yansıdı. (HK-
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