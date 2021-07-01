Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi açıldı

-Çiftliğin levhasından ve kalabalıktan görüntü

-Vahap Seçer ve protokolden görüntü

-Koronun şarkı söylerken görüntüsü

-Slayttan görüntü

-Vahap Seçer’in konuşma görüntüsü

-Çiftliğin açılış kurdelesinin kesilme görüntüsü

-Davetlilerin çiftliği gezerken genel görüntüsü

-Davetlilerin traktörle görüntüsü



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin’in Silifke ilçesinde, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1936 yılında kurulan Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Mersin Kadın Kooperatif Başkanı Meral Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Köy Kooperatifi Birlik Başkanı Neptün Soyer, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Ardından Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Soprano Bengi İspir Özdülger tarafından Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle devam etti. Mini konserin ardından, Atayurt Gazi Çiftliğinin belgesel gösterimi izlendi. Vatandaşların yoğun bir ilgiyle izlediği belgesel, duygu dolu anlar yaşattı. Belgesel gösteriminin ardından konuşan Mersin Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kadına, emeğe ve üretime vurgu yaparak Gazi Çiftliğini kadınların gücüyle yaşatacaklarını belirtti.

İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer ise yaptığı konuşmasında, kadının üretimdeki yerinin öneminden bahsetti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de konuşmasında, "Türkiye'de kooperatifçiliğin ilk uygulandığı yer olan Gazi Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi; 1936 yılının Haziran ayında, 1500 TL’lik yatırımla Atatürk tarafından kuruldu. Ulu Önderimiz, kooperatifin 1 No’lu üyesi olarak ülkemizde modern tarımın gelişmesi adına can suyunu veren ilk sermayedar olarak tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdı. Atatürk’ün ölümüyle beraber çiftlik günbegün terk edildi. Ziraat Teknik Okulu olarak inşa edilen bina ilkokula dönüştürülerek kullanıldı. Geride kalan yıllarda çiftlik restore edilmeye, müze haline getirilmeye çalışılsa da hak ettiği ilgiye mazhar olamamıştı. 30 Haziran 2021 tarihinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silifke Kaymakamlığı protokolüyle kadın üreticilere eğitim veren atölyelere dönüştü, yeniden hayat buldu” dedi.

Konuşmaların ardından Zakkum Çiçeği Üretim Sözleşmesi imzalandı. Konuşmacılara hediye verilmesinin ardından, Gazi Çiftliğinin açılış kurdelesi kesildi. (MŞN-

