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Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu

Garajda çıkan yangında arabası, bahçe motoru, motosikleti ve 30 bin lirası kül oldu

Detaylar

Jandarma Yangın Altın Ticari Araç Hayvan 

-Meydana gelen yangın anları
-Garajın ve otomobilin alevlere teslim olduğu anlar
-Detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde evin garajında çıkan yangın neticesinde 1 hafif ticari araç 1 motosiklet 1 bahçe motoru ve araçta bulunan yaklaşık 30 bin lira kül oldu. Yangın, Kaynarca ilçesi Arifağa mahallesinde Eyreltili Bayır Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hilmi Kılıç’a ait evin garajında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken garaj içerisinde alevlere teslim olan 1 hafif ticari araç 1 motosiklet 1 bahçe motoru ve araç içerisinde Hamdi Kılıç’ın hayvanlarını satarak elde ettiği yaklaşık 30 bin lira kül oldu. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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